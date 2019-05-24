Lüks cip bu hale geldi... İki kişi hayatını kaybetti
Bursa-İzmir-İstanbul otobanında TIR'a arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa'ya gelen 34 MH 773 plakalı lüks cip Bursa otobanında aynı istikamette seyreden bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile lüks araç adeta paramparça oldu.
Aracın içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis olay ile alakalı soruşturma başlattı. Görgü tanıkları aracın oldukça süratli olduğunu iddia etti.
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