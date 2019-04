"Lüks arabaya binmeyin çakar lamba kullanmayın"

AK Parti Kızılcahamam kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bakanların katılacağı kampın ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sunum yapacak. Toplantının kapanış gününde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin son durumu anlatacak.

ÖZEL TAKİP SİSTEMİ KURULDU

Toplantıda seçim değerlendirmesinin yanı sıra il, ilçe ve belde belediye başkanlarına önemli uyarılar yapılacak. Edinilen bilgiye göre başkanlara tasarrufun önemi anlatılarak, yeni dönemde her alanda tasarruf yapmaları gerektiği vurgulanacak. Yüksek modelli araba kullanılmaması, yeni araç alınmaması ve çakar lamba kullanımına son verilmesi istenecek. Özellikle ilçe belediye başkanları eskort araçlarla dolaşmamaları konusunda uyarılacak.

AK Parti, belediye başkanlarını izlemek üzere özel bir takip sistemi kurdu. Genel Merkez’in an be an takip edebileceği sistemle, belediye başkanlarının karnesi çıkarılacak. Başkanların vaatlerinin ve faaliyetlerinin takip edileceği sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar kampta anlatılacak.

2014 VE 2019 SEÇİMLERİ KIYASLANACAK

İki günlük istişare kampında tüm seçimlerin genel bir analizi yapılırken, 2014 ve 2019 yerel seçimlerine ilişkin kıyas yapılacak. Yeni dönemin yol haritasında yer alan manifestonun nasıl uygulanacağı yeni başkanlara sunumlarla anlatılacak. Kampın ardından parti teşkilatında önemli bir değişim olacağı konuşuluyor.

KIZILCAHAMAM AK PARTİ KAMPINA HAZIR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti Kızılcahamam kampı için ilçede tüm hazırlıklar tamamlandı. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, otelin giriş ve çıkışlarında da kontroller yapılıyor. Ayrıca gazetecilerin çalışması için de otel önünde bir çadır hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'a her geldiğinde uğradığı kıl çadırda da hazırlıklar tamamlandı. İşletme sahibi Kenan Şenol, “Cumhurbaşkanımız Kızılcahamam’a her geldiğinde bize uğrar. Bu sene de kendisini bekliyoruz. Kendisinin sevdiği yöresel yemekleri hazırladık” dedi. (İHA)