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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Lösemide başarı oranı yüzde 92

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Lösemide başarı oranı yüzde 92

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kurucusu Dr. Üstün Ezer, “Lösemide başarı oranımız yüzde 92’lere çıktı.

Ancak lösemiyi en fazla 2-5 yaş arası çocuklarda görüyorduk. Artık bir yaşın altındaki ve yeni doğan bebeklerde de görmeye başladık. Bu tespitler kanserin ve löseminin artışı yönünden bizi ürkütüyor. Bu konuda daha ciddi tedbir alınmalı” dedi.

YEŞİL ALAN VE BOL OKSİJEN GEREKLİ

Ülkemizde her yıl lösemi farkındalığını arttırmak amacıyla 2-8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası düzenleniyor. Birçok kurum ve kuruluş lösemili çocuklarla ilgili kampanyalar yapıyor. Yıllardır lösemiye karşı mücadele eden kurumların başında ise LÖSEV geliyor. Amaçlarının yüzde yüz tedaviyi yakalamak ve tek çocuğu bile kaybetmemek olduğunu anlatan LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:
“Löseminin ve kanserin önlenebilmesi için yeşil alanlara ve bol oksijene ihtiyaç var. Bu nedenle betonlaştırmak ve asfaltlaştırmak yerine daha fazla park yapmak, oyun alanı yapmak ve çocukları hayata bağlayacak bir takım etkinliklerde bulunmak lösemi ve kanserin önlenebilmesi için büyük önem taşıyor.

HİJYEN, İYİ BESLENME VE MORAL

90’lı yıllarda vakfımız kurulmadan önce lösemide tedavi başarısı yüzde 20’ydi. Bu LÖSEV hastanelerinde kişiye özel doğru tedavi ve immünoterapi ile yüzde 92’lere ulaştı. Ayrıca hastanemizde kemik iliği nakli başladıktan sonra yüzde 8’lik dilimde de büyük azalma oldu. 2020 yılında son istatistiklerimizi açıklayacağız. Ancak tüm dünyada bilinmektedir ki tedaviler, ilaçlar lösemiyle savaşın sadece yüzde 50’sini oluşturur. Hijyenik ortam, sağlıklı ve doğal beslenme ile moral ise diğer yüzde 50’yi tamamlar. Bu nedenle tedavi boyunca ve sonrasında lösemili çocuklarımızı yalnız bırakmayarak, ilgimizi ve sevgimizi vererek tedavi başarılarını toplumsal olarak arttırabiliriz. Onlara acıyarak bakmadan, onların bazı isteklerini de gözardı etmeden kucaklamalıyız.”

 

HER YIL 1500 VAKA

- Löseminin nedenleri henüz tam olarak bilinmese de genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiş durumda. Lösemi en sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında görülüyor. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildiriliyor.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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