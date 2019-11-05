Lösemide başarı oranı yüzde 92

Ancak lösemiyi en fazla 2-5 yaş arası çocuklarda görüyorduk. Artık bir yaşın altındaki ve yeni doğan bebeklerde de görmeye başladık. Bu tespitler kanserin ve löseminin artışı yönünden bizi ürkütüyor. Bu konuda daha ciddi tedbir alınmalı” dedi.

YEŞİL ALAN VE BOL OKSİJEN GEREKLİ

Ülkemizde her yıl lösemi farkındalığını arttırmak amacıyla 2-8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası düzenleniyor. Birçok kurum ve kuruluş lösemili çocuklarla ilgili kampanyalar yapıyor. Yıllardır lösemiye karşı mücadele eden kurumların başında ise LÖSEV geliyor. Amaçlarının yüzde yüz tedaviyi yakalamak ve tek çocuğu bile kaybetmemek olduğunu anlatan LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:

“Löseminin ve kanserin önlenebilmesi için yeşil alanlara ve bol oksijene ihtiyaç var. Bu nedenle betonlaştırmak ve asfaltlaştırmak yerine daha fazla park yapmak, oyun alanı yapmak ve çocukları hayata bağlayacak bir takım etkinliklerde bulunmak lösemi ve kanserin önlenebilmesi için büyük önem taşıyor.

HİJYEN, İYİ BESLENME VE MORAL

90’lı yıllarda vakfımız kurulmadan önce lösemide tedavi başarısı yüzde 20’ydi. Bu LÖSEV hastanelerinde kişiye özel doğru tedavi ve immünoterapi ile yüzde 92’lere ulaştı. Ayrıca hastanemizde kemik iliği nakli başladıktan sonra yüzde 8’lik dilimde de büyük azalma oldu. 2020 yılında son istatistiklerimizi açıklayacağız. Ancak tüm dünyada bilinmektedir ki tedaviler, ilaçlar lösemiyle savaşın sadece yüzde 50’sini oluşturur. Hijyenik ortam, sağlıklı ve doğal beslenme ile moral ise diğer yüzde 50’yi tamamlar. Bu nedenle tedavi boyunca ve sonrasında lösemili çocuklarımızı yalnız bırakmayarak, ilgimizi ve sevgimizi vererek tedavi başarılarını toplumsal olarak arttırabiliriz. Onlara acıyarak bakmadan, onların bazı isteklerini de gözardı etmeden kucaklamalıyız.”

HER YIL 1500 VAKA

- Löseminin nedenleri henüz tam olarak bilinmese de genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiş durumda. Lösemi en sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında görülüyor. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildiriliyor.