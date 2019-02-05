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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

‘Lose Yourself’ şarkısıyla Oscar ödülü kazanan şarkıcı kimdir?

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‘Lose Yourself’ şarkısıyla Oscar ödülü kazanan şarkıcı kimdir?

‘Lose Yourself’, 2002 yılında 8 Mil filminin soundtrackinin içinde yayımlandı. Şarkının yapımında Luis Resto ve Jeff Bass'ın da emeği vardır. Peki, oynadığı ‘8 Mil’ filmi için yaptığı ‘Lose Yourself’ şarkısıyla Oscar ödülü kazanan şarkıcı kimdir?

‘Lose Yourself’ şarkısıyla Oscar ödülü kazanan şarkıcı Eminem’dir. Dünya çapında birçok listede zirveye çıkmayı başaran ‘Lose Yourself’, Billboard Hot 100 ve UK Singles Chart da bulunmaktadır. En İyi Özgün Şarkı Akademi Ödülü ve iki Grammy Ödülü kazanan şarkı, iki Grammy ödülüne de aday gösterilmiş ancak kazanamamıştır.

EMİNEM HAKKINDA

Marshall Bruce Mathers III, meşhur olduğu sahne adıyla Eminem ya da ikinci kişiliği Slim Shady, Akademi ve Grammy ödüllü Amerikalı rapçi, yapımcı ve aktördür.

Eminem, Rolling Stone dergisinin Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı listesinde 82 numarada yer aldı.Ayrıca Vibe dergisi tarafından 2008 yılında gelmiş geçmiş en iyi rapçi ilan edildi. Şu ana kadar D12 ile birlikte çıkardığı albümler de dahil olmak üzere toplam 10 albümü (8 solo, 2 D12 ile) Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya ulaştı. Ayrıca tüm dünyada 13 teklisi listelerde 1 numara oldu. Aralık 2009’da Billboard dergisi tarafından son on yılın sanatçısı ilan edildi.

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