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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Lohusalık nedir? Lohusalık döneminde ne gibi değişiklik görülür?

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Lohusalık nedir? Lohusalık döneminde ne gibi değişiklik görülür?

Lohusalık bir kadının doğumdan sonra yaşadığı süreci tanımlayan döneme verilen isimdir. Lohusalık döneminde ciddi ve uzun süreli sorunlar yaşanabilir. Bu süreçte yeni annenin yakınlarına da büyük bir sorumluluk düşmektedir. Peki, lohusalık döneminde ne gibi değişiklikler görülür?

Lohusalık, doğum eylemi bittikten sonra plasenta ve zarlarının ayrılmasından sonraki dönemdir. 6-8 (42 gün)haftayı kapsar. Bu dönemin sonunda gebelikte oluşan bedensel ve fizyolojik değişimler gebelik öncesine döner. Doğum eyleminde vajina mukozası incelmiş, vajinanın cinsel uyarıya bağlı olarak verdiği ıslanma cevabı azalmış, doku travmasına bağlı olarak genital bölgede şişkinlik ortaya çıkmıştır ve bölge ağrılıdır. Bu dönemde anne ve bebeğin beden ve ruh sağlığının korunması için özenli bir bakım gereksinimi vardır. Annenin bebeğine bakabilmesi için kendine bakması gerekmektedir.

Lohusalık depresyonu çoğu durumda dikkat çekmeyecek kadar hafif seyreder; bazı durumlarda ise belirtiler olmasına rağmen bu belirtilerin dikkate alınmaması, hafife alınması, doktora başvurulmaması, doğum sonrası depresyonun tedavisiz kalmasıyla sonuçlanır.

LOHUSALIK DÖNEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Açlık ve susuzluk hissi: Sıvı kaybı nedeniyle olur. Anne bol miktarda sıvı almalıdır. İdrar Miktarında artış: Normaldir, sık aralıklarla mesane boşaltılmalıdır. Terleme: Normaldir, pamuklu iç çamaşırı seçilmeli ve sık değiştirilmelidir.

Emzirme nedeni ile beslenme gereksiniminde artış: Ana ve ara öğünler kaçırılmamalıdır. Hamur işi, şeker ve tuzlu besinlerden kaçınmalıdır.
Duygusal değişiklikler: Hormonal değişiklikler, annelik rolüne uyum ve yeni bir deneyimin yaşandığı bu dönemde duygusal açıdan daha hassas, kaygılı, sinirli, mutsuz veya daha heyecanlı, neşeli hissedilebilinir. Duygusal dalgalanmalar, ağlama görülebilir. Doğum sonrası ilk iki hafta sıklıkla yaşanan, annelik hüznü denen bu belirtiler genellikle geçicidir. Ancak belirtiler bir ayda geçmez, artarsa, suçluluk, konsantrasyon güçlüğü, kendine güven azığı, aktivitelere, bebeğin bakımına ilgi azalırsa doğum sonrası depresyon gelişme olasılığı akla gelir.

 

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