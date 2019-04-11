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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
11.04.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Liseli kıza ormanda dayağa bir tutuklama daha

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Antalya'da lise öğrencisi S.D.'yi (18) ormanlık alana götürüp darbeden 6 sanıktan adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.C.Y. de tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca şüpheliler gözaltına alındı.

Kazakistan uyruklu A.S. (18) adlı kız ile Y.K. (22) adlı erkek tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan A.S. ve Y.K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.C.Y. hakkında hazırlanan iddianame ise Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan M.C.Y'nin de tutuklanmasına karar verdi. Dün gözaltına alınan M.C.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

 

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