Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

    Lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

    DHA
    22.02.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    Konya'da sağlık memuru F.K. (24) hakkında, geçen yıl sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş olduğu lise öğrencisi B.D.'ye tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. F.K.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden B.D., F.K. ile evlenme vaadiyle yeniden bir araya geldiklerini ancak 10 ay sonra kendisinden ayrıldığını söyledi.

    Lise son sınıf öğrencisi B.D. (17) geçen yıl sosyal medya üzerinden sağlık memuru F.K. (24) ile tanışıp arkadaş oldu. F.K., B.D.’yi yemek yeme bahanesiyle yalnız yaşadığı evine götürdü, iddiaya göre burada tecavüz etti. 

    Yaklaşık 1.5 ay sonra B.D. ile buluşan F.K. iddiaya göre, "Seninle evleneceğim. Bana güvenebilirsin. Seni bırakmayacağım” deyince ikili yeniden bir araya geldi. F.K. zaman zaman kız çocuğunu dövüp cinsel ilişkiye zorladı.

    AYRILINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

    10 ay süren ilişkinin ardından F.K.,  B.D.ye "Ben bu sorumluluğunu alamam. Bu yanlışı yapmak bana yakışmadı. Bu bana ağır geldi” dedi, B.D.'den ayrılacağını söyledi. 

    Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten B.D., 2 Şubat günü Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ’cinsel istismar, yaralama ve tehdit’ suçlarından F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine F.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

    B.D. ”F.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Sağlık sektöründeydi. Sosyal medyadan tanışıp önce arkadaş, daha sonra sevgili olduk. Geçen sene yemek için onun evine gittik. İtiraz etmeme rağmen zorla ilişkiye girdi. Seninle evleneceğim, seni hiç bırakmayacağım, diyordu. Aileme söyleyemedim. Daha sonraki süreçte bazen döverek benimle ilişkiye giriyordu. En son olarak yaptıklarından pişman olduğunu, bunun kendisine yakışmadığını, bu sorumluluğu alamadığını söyleyip benden ayrıldı.”

    GELİNLİK BİLE DENEDİM

    Kendisini evleneceklerine inandırdığını, hatta gelinlik bile deneğini belirten B.D., ”Ona inanmak zorundaydım. Gelinlik bile denedim. Toparlanmakta güçlük çektim" dedi.

    Etiketler: Cinsel istismar , lise öğrencisi , taciz , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri