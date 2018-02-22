Lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

Lise son sınıf öğrencisi B.D. (17) geçen yıl sosyal medya üzerinden sağlık memuru F.K. (24) ile tanışıp arkadaş oldu. F.K., B.D.’yi yemek yeme bahanesiyle yalnız yaşadığı evine götürdü, iddiaya göre burada tecavüz etti.

Yaklaşık 1.5 ay sonra B.D. ile buluşan F.K. iddiaya göre, "Seninle evleneceğim. Bana güvenebilirsin. Seni bırakmayacağım” deyince ikili yeniden bir araya geldi. F.K. zaman zaman kız çocuğunu dövüp cinsel ilişkiye zorladı.

AYRILINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

10 ay süren ilişkinin ardından F.K., B.D.ye "Ben bu sorumluluğunu alamam. Bu yanlışı yapmak bana yakışmadı. Bu bana ağır geldi” dedi, B.D.'den ayrılacağını söyledi.

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten B.D., 2 Şubat günü Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ’cinsel istismar, yaralama ve tehdit’ suçlarından F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine F.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

B.D. ”F.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Sağlık sektöründeydi. Sosyal medyadan tanışıp önce arkadaş, daha sonra sevgili olduk. Geçen sene yemek için onun evine gittik. İtiraz etmeme rağmen zorla ilişkiye girdi. Seninle evleneceğim, seni hiç bırakmayacağım, diyordu. Aileme söyleyemedim. Daha sonraki süreçte bazen döverek benimle ilişkiye giriyordu. En son olarak yaptıklarından pişman olduğunu, bunun kendisine yakışmadığını, bu sorumluluğu alamadığını söyleyip benden ayrıldı.”

GELİNLİK BİLE DENEDİM

Kendisini evleneceklerine inandırdığını, hatta gelinlik bile deneğini belirten B.D., ”Ona inanmak zorundaydım. Gelinlik bile denedim. Toparlanmakta güçlük çektim" dedi.