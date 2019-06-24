Lise öğrencisinden acı haber
Mersin'in Anamur ilçesinde, lise öğrencisi Esma V. (17), odasına uyandırmak için gelen annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Esma'nın okul müdürü Mustafa Yıldız, sosyal medya hesabından, 'Karneni alıp vedalaşmak için geldin son gün, helallik istemiştin. Kim derdi bu son veda?' paylaşımında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Özel ve Havva Vatan çiftinin kızları Esma V., evlerinde uyurken kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esma, Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.
Esma'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere ilçeye bağlı Evciler Mahallesine götürüldü.
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