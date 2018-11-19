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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)
19.11.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Lise öğrencisi Emine ile ilgili yeni gelişme! 10 gündür kayıptı

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Lise öğrencisi Emine ile ilgili yeni gelişme! 10 gündür kayıptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 gündür kayıp olan Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Kuru (17), polis ekipleri tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde bulundu.

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya Kuru çiftinin kızları Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Kuru, geçen 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam eve dönmeyince, anne Gönül Kuru telefonla aradığı kızının ağlamaklı sesini duyunca, eşiyle kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Aile, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen polislerin sıkı takibi sonucu kayıp Emine Kuru'nun Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde olduğu tespit edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp olan Emine Kuru, sabaha karşı Keşan ve Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla O.Ç'ye ait bir evde bulundu. Ev sahibi O.Ç ve Emine Kuru'yu kaçırdığı iddia edilen O.A. gözaltına alındı. O.Ç.'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Emine Kuru ile O.A. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.A.'nın, Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, ailesinin yanına gitmek istemediği iddia edilen Emine Kuru'nun Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

 

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