Limantepe öksüz kaldı
Günübirlik tatil için gittiği İzmir’in Karaburun ilçesinde, 13 Haziran’da şnorkel ve paletle yüzerken denizde boğulma tehlikesi geçirerek solunumu duran Urla Limantepe Sualtı Arkeolojisi Kazı Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal (79), tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Hayat Erkanal, dünyanın en önemli 10 sualtı kazısı arasında gösterilen Urla’nın İskele Mahallesi’ndeki Limantepe’yi insanoğlunun avcı toplayıcı dönemden üretici topluma ilk kez dönüştüğü yerlerden birisi olarak tanımlıyordu. Roma dönemine kadar 6 bin yıllık kesintisiz yerleşim bulunan Limantepe’de 1980-1981 yıllarındaki çalışmalar Prof. Hayat Erkanal tarafından sürdürüldü. Bazı bürokratik ve mali nedenlerle çalışmalara 10 yıl ara verildi. Erkanal 1992 yılında Limantepe’de 2. dönem çalışmalarına başladı. Urla’daki Limantepe kazılarını yöneten Erkanal, sualtındaki arkeolojik çalışmalara bizzat katılmak için 60 yaşından sonra dalmaya başladı.
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