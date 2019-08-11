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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Liderlerden bayram mesajı

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Liderlerden bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Liderlerin mesajları şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi’ne dikkatinizi çekmek isterim. İnsanlık tarihinin en önemli insan hakları beyannamesi olarak da nitelendirilen hutbesinde Sevgili Peygamberimiz, can ve mal güvenliğinin önemini, kadın-erkek eşitliğini, insanlar arasında üstünlüğün söz konusu olmadığını, insan yaşamının zulmetmeyen ve zulme boyun eğmeyen bir şekilde sürmesi gerektiğini, suç ve cezanın şahsiliğini evrensel kurallar olarak ifade eder.

TABLO HUTBENİN ÇOK UZAĞINDA

Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, Veda Hutbesi’yle de çerçevesi çizilen sosyal, siyasal ve kültürel iklimin çok uzağında. Ülkemiz ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin temelini oluşturan ‘Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ felsefesinin direngenliği sayesinde, İslam dünyasının temel problemlerinin dışında kalmaya çalışıyor. Mevcut siyasi iktidarın kayırmacı, liyakatsiz, savurgan ve buyurgan, zulüm üreten, denetimsiz yönetim anlayışı, ne yazık ki ülkemizin değerlerini tahrip ediyor. Ancak artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerindeki gerilemeye, hızla yükselen yolsuzluk verilerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, milli çıkarlarımızı göz ardı eden dış politika uygulamalarına karşın, her şeyin çok daha güzel olacağı yakın bir geleceğe olan inancımızı kaybetmiyoruz. Biliyoruz ki ekonomik krizin ağır tablosunu evinden uzak tutmaya çalışan kadınlarımızın fedakârlığından, işsizliğin kıskancında olmalarına rağmen fikri, irfanı, vicdanı hür gençlerimizin aydınlığından, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına itiraz eden on binlerin azminden, hakkın, hukukun, adaletin kuşatıcılığına bağlı milyonlarca vatandaşımızın kararlılığından aldığımız güçle, Türkiye’nin sorunlarını en kısa sürede gidereceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart 2019’da başlayan baharı, ülkemizin köklü demokrasi birikiminin yol göstericiliğinde, kimseyi ötekileştirmeden ve dışlamadan tüm Türkiye’ye ve İslam dünyasına yayacağız.” 

SIRT ÇEVİRMEK VEBALDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı’na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbimden niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir. Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız.

‘HUZUR NİYAZ EDİYORUM’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Büyük Türk Milleti, milli ve manevi duygularımızın şaha kalktığı bir bayramla daha buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Aziz milletimin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartların hepimizi kaygılandırdığı bu günlerde yüce rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.

 

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