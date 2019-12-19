Libya heyeti belli oldu

Heyette Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de yer alacak. Türk heyetinin görüşmelerinde Libya’da istikrarlı bir ortamın sağlanması için iki ülkenin neler yapabileceği konularının ele alınması bekleniyor. Ankara, Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verirken, Rusya, General Hafter’den yana tutum takınıyor. Moskova’ya Libya ile ilgili görüşmelerde bulunmak için bir Türk heyetinin gideceğine dair ilk işareti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsviçre ve Malezya’yı kapsayan ziyareti sırasında vermişti.

Hükümetin, Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmayı destekleyen Bülent Ecevit hükümetinin son Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel de Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Libya’da Rusya ile işbirliği yapması gerektiğini belirtmişti.