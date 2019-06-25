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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2019 yılı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sonuç bilgileri – Liselere Geçiş Sınavı (LGS) -, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Haziran Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuç duyurusu ardından gözler LGS tercih sürecine çevrildi. Peki, 2019 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları duyuruldu. Adaylar sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sitesinden ulaşabiliyor. LGS tercih ve yerleştirme süreci ardından 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana öğrenci alınacak. Şimdi asıl merak edilen konu tercih tarihleri. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2019 LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tarih bilgisi verilecek, geçtiğimiz yıl tercih kılavuzu sonuçlardan 1 gün sonra paylaşılmıştı. 2019 LGS tercih kılavuzunun bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfası üzerinden yayımlanması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemi bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS'DE 565 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran 2019'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.

Raporda yer alan bilgilere göre, bu yıl merkezi sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katıldı.

565 öğrenci, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

Ortalaması 298,87 ve standart sapması 78,73 olarak hesaplanan dağılımda, öğrencilerin yüzde 12,87'si 400-500 aralığında puan aldı.

Merkezi sınav puanı dağılımında, öğrencilerin en yoğun (yüzde 46,47) bulunduğu aralığın 200-300 olduğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.

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