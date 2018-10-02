Lavinia ne demek? İşte Özdemir Asaf’a Lavinia şiirini yazdıran isim
Özdemir Asaf’ın en bilindik şiiri Lavinia, gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. ‘Sana gitmeye demeyeceğim ama gitme…’ dizileri pek çok sosyal medya platformunda paylaşılan Lavinia, Özdemir Asaf‘ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza yazdığı şiir olarak bilinir. Peki, Lavinia ne demek?
Lavinia, muhteşem zarif bir çiçektir, nam-ı diğer ölüm çiçeğidir. Bir diğer anlamı da "Hayalimdeki muhteşem sevgili"dir.
Özdemir Asaf’ın Lavinia şiirini yazdıran isim Mevhibe Meziyet Beyat'tır. 2 Mayıs 1925’te İstanbul’da doğmuş hepimizin Lavinia diye tanıdığı Mevhibe Beyat. Eski bir valinin kızı olan Beyat, Güzel Sanatlar Akademisini bitirdikten sonra resim öğretmenliği ve stilistlik yapmış.
LAVİNİA ŞİİRİ
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.
Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.
Sana gitme demeyeceğim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia.
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