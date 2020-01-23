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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Larissa, toprağa gömülü uyuşturucuyu buldu

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Larissa, toprağa gömülü uyuşturucuyu buldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik dedektör köpek Larissa, bir evin bahçesinde gömülü olan uyuşturucuyu buldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde gömülü halde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, narkotik dedektör köpek Larissa ile ev ve bahçesinde arama yaptı. Larissa'nın tepki verdiği bölgede kazı yapan polis, çorap ve naylon torba içinde 140 gram eroin ile 20 gram bonzai ve uyuşturucuyu paketlemede kullanılan malzemeler buldu. Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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