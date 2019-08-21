KYK yurt başvuruları devam ediyor! KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Evlerinden uzakta yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına kayıt başvuruları 26 Ağustos'ta sona erecek. İşte, KYK yurt başvuru süreci ve sonrası hakkında merak edilenler...

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bugün başlayan yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.

Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrenciler, puanlarına göre yedek sırasına alınacak. Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmeleri yıl boyunca devam edecek.

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Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgi yok. Ancak sonuçlar geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de erişime açılmıştı. Sonuçların bu yıl da yakın tarihlerde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam etmişti. KYK yurtlarının bu yıl da yakın tarihlerde açılabileceği tahmin ediliyor.

Bu konulara ilişkin tarih bilgileri kesinleşirse haberimizde yer vereceğiz.

YURT ODALARI YÜKSEK KONFORLU

Yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, 81 il ve KKTC'de yüz binlerce öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.

Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlarda artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriliyor. Az sayıda bulunan 6-8 kişilik odaların da modernleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor.

Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor. Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor.

Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.

SAĞLIKLI BESLENECEKLER

Öğrenciler, yurtlarına ilk geldiklerinde ücretsiz internet şifrelerini alacak ve bir uyum programına tabi tutulacak. Bu programla hem bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyacak hem de barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilecek.

Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile belirlenen alanlarda her yeni öğrenci bir fidan dikecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm spor tesislerinden faydalanarak, bütün branşlarda spor yapabilecek.

Öğrencilere sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli beslenebilmeleri için yurtlarlarda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Yurtlardaki beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, il ve yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetleniyor.

YURT ÜCRETLERİ

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

KYK BURS DA VERMEYE DEVAM EDECEK

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.