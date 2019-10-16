KYK yemek kahvaltı saatleri 2020! KYK'da yemek ve kahvaltı saat kaça kadar?
KYK yurtlarında barınma hizmetinden faydalanan öğrenciler, 2020 yılına ait KYK yemek ve kahvaltı saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. KYK yurtlarında yemek ve kahvaltı saat kaça kadar sorusu ile konuyla ilgili internet üzerinden bilgi almak isteyen öğrenciler, sorgulamalarına devam ediyor. Peki, 2020 KYK yemek ve kahvaltı saatleri nedir ve en son yemek ve kahvaltı saat kaça kadar veriliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KYK kahvaltı ve yemek saatleri için öğrenciler için önemli nüanslar arasında yer alıyor. Yurtlarındaki beslenme saati olan yemek ve kahvaltı saat kaça kadar devam edecek sorusuna cevap arayan pek çok öğrenci, 2020 yılına ait KYK kahvaltı ve yemek saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, yeni eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında yemek ve kahvaltı saatleri hakkında bazı bilgiler
KYK YEMEK VE KAHVALTI SAATİ KAÇA KADAR?
KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek saatleri genel olarak aynı olsa da bazı il ve ilçelerde küçük değişiklikler gösterebiliyor. Genel olarak KYK yurtlarında;
Sabah kahvaltısı: Hafta içi 07.00-12.00 (Bazı yurtlarda 06.30), hafta sonu 07.00-12.30
Akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saat aralıklarında gerçekleşiyor.
Yukarıdaki bilgiler, KYK yurtlarının büyük bir çoğunluğunu kapsarken, bazı yurtlarda ise değişkenlik gösterebilmektedir.
KYK yurtlarında beslenme yardımı; 2019-2020 öğretim dönemi içim Yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 4,50 TL, akşam yemeği yardımı ise 9,50 TL olmak üzere toplam 14,00 TL olarak uygulanmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle