KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ve kredi miktarı ne kadar?
KYK kredi ve burs başvuruları 21 Ekim günü sona erdi. Başvuruların ardından yükseköğretim programlarına bu yıl yerleşen ya da öğrenimleri devam eden öğrencilerin gözü sonuç ekranına çevrildi. Merakla KYK'dan yapılacak açıklamayı bekleyen öğrenciler, aynı zamanda KYK burs ve kredi ücretlerini de sorguluyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yılki burs ve kredi miktarı ne kadar?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 15 Ekim Salı günü başlayan burs/kredi başvuruları sona erdi. Devlet tarafından sağlanan maddi destekten faydalanacak olan öğrenciler, KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını kurumun internet sitesindeki sonuc.kyk.gov.tr internet bağlantısı üzerinden öğrenebilecekler. İşte, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında detaylar.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.
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