KYK burs başvuru sonuçları açıklandı... Taahhütname onayı için hatırlatma
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2018-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs başvuru sonuçlarının açıklandığı haberini resmi Twitter adresi üzerinden duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi sonuç sorgulama sayfası
2018-2019 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin, burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklandı.
Öğrenciler, burs ve kredi sonuçlarına "https://sonuc.kyk.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek. Ayrıca 18 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor İşte, KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı...
Bilgi: Şu an sonuç sorgulama ekranında yoğunluktan dolayı zaman zaman gecikmeler yaşanıyor..
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 21 Ekim'e kadar başvurularını tamamlamıştı. Öğrencilerin günler süren heyecanlı bekleyişi son buldu. KYK burs ve kredi sonuçları "https://sonuc.kyk.gov.tr/" internet adresinden ilan edildi. Adaylar, gerekli bilgileri girerek kendilerine ait burs ve kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir.
SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLEN ÖĞRENCİLER
Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalandı.
Sevgili gençler,— KYK (@GSB_KYK) 13 Kasım 2018
Beklenen gün geldi, KYK burs/kredi sonuçları açıklandı. 📢📢📢
18 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın!
⬇️⬇️⬇️
Sonuçlar e-Devlet ve https://t.co/ndKHDDgrlm’de!.. pic.twitter.com/GIMq7ePhq9
Sevgili Gençler;— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 13 Kasım 2018
KYK Burs ve Kredi başvuru sonuçları açıklandı. Bu vesileyle daima yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burs ve kredilerinizi sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Hayırlı olsun.
💻: https://t.co/WPO6oGyQNq
Yorumları Göster
Yorumları Gizle