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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.11.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı... Taahhütname onayı için hatırlatma

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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı... Taahhütname onayı için hatırlatma

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2018-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs başvuru sonuçlarının açıklandığı haberini resmi Twitter adresi üzerinden duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi sonuç sorgulama sayfası

2018-2019 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin, burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, burs ve kredi sonuçlarına "https://sonuc.kyk.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek. Ayrıca 18 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor İşte, KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı...

Bilgi: Şu an sonuç sorgulama ekranında yoğunluktan dolayı zaman zaman gecikmeler yaşanıyor.. 

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 21 Ekim'e kadar başvurularını tamamlamıştı. Öğrencilerin günler süren heyecanlı bekleyişi son buldu. KYK burs ve kredi sonuçları "https://sonuc.kyk.gov.tr/" internet adresinden ilan edildi. Adaylar, gerekli bilgileri girerek kendilerine ait burs ve kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir.

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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLEN ÖĞRENCİLER

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalandı.



 

 

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