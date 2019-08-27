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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

KYK 2019 yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK 2019 yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Evlerinden uzakta yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2019-2020 eğitim dönemi için başvuru sürecini bitirdi. e-Devlet üzerinden istenilen bilgileri girerek başvurularını tamamlayan on binlerce genç öğrenci, şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, 81 il ve KKTC'de hizmet vermeye devam ediyor. KYK yurt başvurularının, e-Devlet üzerinden alınmasının ardından, öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu 11 devlet kurumu aracılığıyla teyit edilecek ve sonuçlar açıklanacak. İşte, KYK yurt başvuru sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

EN FAZLA 4 KİŞİLİK ODALAR

Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlarda artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriliyor. Az sayıda bulunan 6-8 kişilik odaların da modernleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor.

Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor. Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor.

Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.

UCUZ VE SAĞLIKLI YEMEK İMKANI

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sağlanırken, akşam için ise 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.

Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında bulunuyor.

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.

KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik bir bilgi yok. Ancak sonuçlar geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de erişime açılmıştı. Sonuçların bu yıl da yakın tarihlerde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam etmişti. KYK yurtlarının bu yıl da yakın tarihlerde açılabileceği tahmin ediliyor.

Bu konulara ilişkin tarih bilgileri kesinleşirse haberimizde yer vereceğiz.

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