KYK 2019 burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve üniversitelerin açılmasında sayılı günler kala, KYK 2019 burs başvurularına yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğrencilerin gözü baaşvuru tarihine çevrilmişken, KYK burs ücretleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. İşte, KYK burs ve kredi başvuru tarihi ve KYK burs ücretine yönelik detaylar.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK, burs ve kredi başvuruları için henüz bir tarih açıklamasında bulunmadı ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınacak olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

KYK BURS ÜCRETLERİNE ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgiler verdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.