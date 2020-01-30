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Haber Giriş: 30.01.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

Kuyruğunu kesmişler! Bu halde bulundu...

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Kuyruğunu kesmişler! Bu halde bulundu...

Kınalıada sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fak edince şaşkınlık yaşadı. Yunus balığı, ekiplerin çalışması ile sahilden kaldırıldı. Balığın kuyruğunda kesikler olması balıkçı ağlarına takılmış ve balıkçılar tarafında kesilmiş olma ihtimalini akıllara getirdi.

Kınalıada’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü bir yunus balığının vurduğunu fark etti. Kuyruğu kesilmiş halde kıyıya vuran ölü yunus için vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Ölü yunus, yetkililer tarafından sahilden kaldırıldı.

Kuyruğunu kesmişler Bu halde bulundu...

Öte yandan ölü yunus balığının kuyruğunun kesik olması, balıkçı ağlarına takılmış olabileceği, yunusu ağdan çıkarmak için kuyruğunun kesilmiş olabileceğini akıllara getirdi.

Kuyruğunu kesmişler Bu halde bulundu...

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