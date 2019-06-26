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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.06.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Kuvvet komutanlarından gazeteci Murat Alan ve Akit TV'ye dava

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Kuvvet komutanlarından gazeteci Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit TV'deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve kanala manevi tazminat davası açtı.Üç ayrı davanın her birinde Akit TV ve Alan'dan müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde, "Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" belirtildi.

"Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı" bildirilen dilekçelerde, "isimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı" kaydedildi.

Davacı komutanların TSK'ye katılmalarından itibaren önemli görevler ifa ettikleri, vatanın bölünmezliği, milli güvenliğin sağlanması ve ülke menfaatlerinin korunması için olağanüstü gayret gösterdikleri vurgulanan dilekçelerde, dava konusu edilen hakaretlerin hukuka ve ahlaka aykırı, ayrıca kötü niyetli olduğu ifade edildi.

Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi.

Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit TV'den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

 

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