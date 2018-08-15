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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
15.08.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Küvette ölü bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

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Küvette ölü bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda cesedi bulunan 71 yaşındaki adamı, parasını almak için öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlının yargılanmasına başlandı. Yaşlı adamın evinin banyosundaki küvette boğularak öldürülmesi olayına katıldıklarını itiraf eden M.A, Ö.G. ve R.T, cinayet suçunu birbirlerinin üzerine atarak tahliye ve beraatlerini istedi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak adam öldürme ve yağma" suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar A.M.T, R.T, M.A, Ö.G. kadın sanık N.K. ve avukatları ile öldürülen Yusuf Eraslan'ın (71) yakınları katıldı. İddianamedeki atılı suçlar yüzlerine okunan sanıkların savunmaları alındı. Yaşlı adamın evinin banyosundaki küvette boğularak öldürülmesi olayına katıldıklarını itiraf eden M.A, Ö.G. ve R.T, cinayet suçunu birbirlerinin üzerine atarak tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanıklardan M.A, gözleri fazla görmeyen ve maddi durumu iyi olan Yusuf Eraslan'ı, traktörünü çalıştığı servise getirmesi nedeniyle tanıdığını ifade ederek, çocuklarının kendisine bakmadığını, bu nedenle evlenecek bir kadın aradığını söylediğini belirtti. Bunun üzerine durumu anlattığı arkadaşları A.M.T. ve kardeşi R.T'nin Kayseri'den N.K. adlı kadını bulduklarını söyleyen M.A, Yusuf Eraslan ile kadını birkaç kez görüştürdüklerini kaydetti. Evlilik için Eraslan ile kadını tanıştırmaya Kayseri'ye gidiş gelişlerinde yaptığı masrafı almak için R.T. ve Ö.G. ile Eraslan'ın evine gittiklerini anlatan M.A, şöyle devam etti:

"Yusuf amca Ö.G'yi tanımıyordu. Önden giren Ö.G, Yusuf amcayı itekleyerek yere düşürdü. Hep birlikte ellerini kollarını bantla bağlayıp ağzını da bantladıktan sonra salondaki kanepeye taşıdık. Evde bulunan iki kasanın anahtarlarını sorduk, 'oğlumda çağırayım' dedi. Yusuf amca 'param yok' deyince Ö.G, 'paran yoksa öl' diyerek boğazını sıktı. Bezle mi boğdu bilmiyorum. Sonra düşerek ölmüş süsü vermek için banyoya götürdük. Yere ve küvete şampuan döktükten sonra Yusuf amcayı içine koyduk. Hala hırıltılar geliyordu. Bu sırada Ö.G, ağzını musluğa dayadı, burnunu kapattı. Yusuf amca orada öldü. Kan ve parmak izlerini sildik. Aldığımız paraları, saatleri, cep telefonlarını Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yere giderek bölüştük."

Sanık Ö.G, savunmasını yazılı olarak vereceğini ifade ederek mahkeme salonunda konuşmak istemedi. Mahkeme başkanının soruları üzerine Ö.G, evlenme kısmına hiç dahil olmadığını, M.A'nın alacağı için Eraslan'ın evine gittiklerini savundu. Cinayeti kendisinin işlemediğini öne süren Ö.G, "Yusuf amcayı ben öldürmedim, R.T. öldürdü. Evde iki kasanın anahtarını M.A. aradı. Salonda Yusuf amcayı baygın halde görünce, 'bir şey yapmayalım, alacağımızı alıp çıkıp gidelim' diye ağladım. Bantla ellerini, ayaklarını ve ağzının bağlanmasına yardım ettim. Kasaların anahtarlarını bulamayan R.T. ile M.A, Yusuf amcayı sürüyerek banyoya götürdü. Banyodaki olayı görmedim. Organize Sanayi Bölgesi'nde bana verdikleri payı da almadım." diye konuştu.

Diğer sanık R.T. de Yusuf Eraslan'ın elleri ve ayaklarının bantlanmasına yardım ettiğin ancak cinayeti Ö.G'nin işlediğini iddia etti.

Kadın sanık N.K. ise A.M.T. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, evlenecek yaşlı bir kişi olduğunu söylemesi üzerine iki defa Kayseri'den Kırşehir'e gelerek Eraslan ile görüştüğünü belirtti. Sanıkların ifadelerini tamamlayan mahkeme heyeti, mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda ölü bulunan Yusuf Eraslan'ın ölümünü şüpheli bulan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, satılan cep telefonundan yola çıkarak yapılan çalışma sonunda Eraslan'ı öldürdükleri iddia edilen 5 kişiyi mayıs ayında yakalamıştı.

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