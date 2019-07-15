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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- (AA)
15.07.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Kütahya’da korkunç olay! İkisi de ölü bulundu...

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Kütahya’da korkunç olay! İkisi de ölü bulundu...

KÜTAHYA'da, telefon tamircisi Ender Y. (37), temizlik görevlisi eşi Nimet Y.'yi (31) çıkan tartışmada başından vurarak öldürdü. Ender Y. daha sonra kendisini de başından vurarak yaşamına son verdi.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- 

Olay, saat 10.00 sıralarında, Simav'da meydana geldi. Ağdacılar Caddesi'nde telefon tamir dükkanı olan Ender Y. ve ailesi akraba ziyareti için gittikleri İzmir'den Simav'a döndü. Ender Y., 2 yaşındaki oğlunu Kalkan Köyü'ndeki kayınvalidesine bıraktı. Küplüce Köyü'ndeki evine dönerken Ender Y. ile bir ilkokulda temizlikçi olarak çalışan eşi Nimet Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. 

Küplüce Köyü'ne bir kilometre mesafedeki Mezarlık mevkisine geldiklerinde Ender Y., otomobili yolun sağına çekti. Ender Y. ve eşi Nimet Y., otomobilden inip, dışarıda tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını eşi Nimet Y.'ye doğrultup, ateş etti. Başından vurulan Nimet Y., kanlar içinde yere yığılırken, Ender Y., aynı tabancayla kendisini başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ender Y. ve eşi Nimet Y.'nin cesetleri, otopsi yapılmak üzere  Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya’da korkunç olay İkisi de ölü bulundu...


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