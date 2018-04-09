Kuşadası'nda şaşırtan arı istilası

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda havaların ısınmasıyla birlikte evleri arılar bastı. İlçeye bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde milyonlarca arı evleri basınca bazı vatandaşlar evlerine giremez oldu. Kendi çabalarıyla arı istilasından kurtulmaya çalışan vatandaşların mücadelesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kuşadası Kesedağı Tepesi'ne yakın yerde bulunan evleri 'sarıca arılar' sardı. Bir anda evlerinin içine dolan arılar nedeniyle oturdukları evlere giremez hale gelen mahalle sakinleri ne yapacağını şaşırdı. Oldukça saldırgan olan arılara karşı vatandaşlar kendi yöntemleriyle mücadele ederken,arıların ahşap ve kerpiç evlerin çatılarını mesken tuttuğu belirlendi. Çatı aralarının ilaçlanması sonucu özel arı kıyafetleriyle sarıca arılarına karşı mücadele veren mahalle sakinleri milyonlarca arıyla karşılaştı.

Arıların istilasına uğradığı için evine giremeyen mahalle sakinlerinden Fatma Ertokatlı, kendisine ve çocuklarına arıların saldırdığını belirterek, "Havalar soğukken tavan arasından sesler geliyordu. Ama evlerimizin arıların istilasına uğradığını fark edemedik. Kuşadası’nda havaların ısınmasıyla birlikte birden oldukça zehirli olan arılar evimizi sardı. Beni de çocuklarımı da soktu. Evimize giremez olduk. Özel kıyafetler ve sinek ilaçlarıyla arılara karşı mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Çok ilginç bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Metin Atalay ise 60 yaşında olduğunu ve ömründe ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya olduğunu belirterek, evlerini arıların istila ettiğini söyledi.

Mahallede tedirginlik devam ederken, vatandaşlar mahalleyi istila eden arılara karşı kendi yöntemleriyle mücadele ediyor.