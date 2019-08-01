‘Kurultayda çarşaf liste olacak’
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, cumartesi günü yapılacak 4’üncü Olağanüstü Kurultay’da Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçileceğini açıkladı.
Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Partimiz, cumartesi günü gerçekleştireceği 4’üncü Olağanüstü Kurultayı ile birlikte 2017’den bugüne, 5’inci Kurultayı’nı yapmış olacaktır ki Türk siyasi tarihinde kurultay iradesine bu sıklıkta başvurma hususunda ikinci bir örneği bulunmamaktadır. 80 kişilik Genel İdare Kurulu’nu daha hızlı ve daha verimli toplantılar yapmak üzere, optimal büyüklük olan 50 kişiye indirecektir. Seçimli kurultayımızda delegelerimiz, GİK üyelerini çarşaf liste yöntemi ile seçecektir. İYİ Parti, bu kurultayla birlikte iktidar hazırlıklarına başlamış olacaktır.”
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