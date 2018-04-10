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    'Kurukafa'lı saldırgan polisi alarma geçirdi

    Süleyman EKİN/DHA
    10.04.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Antalya'da marketten 880 lira çalan gaspçı, kaskındaki "kurukafa" figüründen yola çıkılarak gözaltına alındı.

    Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 3350 Sokak'ta bir zincir marketin şubesine giren kasklı soyguncu, kasiyeri tabancayla tehdit edip, kasadaki 880 TL'yi alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, olayı gerçekleştiren kişinin soygundan saatler önce markete girip keşif yaptığı belirlendi.

    KEŞİFE DE AYNI MASKEYLE GELDİ

    Bu kişinin başında keşif sırasında da soygun yaparken taktığı, kurukafa çıkartmalı kask bulunduğu saptandı. Bölgedeki kamera görüntülerinden gaspçının aynı mahallede oturan Ö.K. olduğu tespit edildi. Ö.K. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Kurukafalı saldırgan polisi alarma geçirdi

    KUMAR BORCU ÇIKTI

    Ö.K.'nın evli olduğu, yüksek miktarda kumar borcu olduğu belirlendi. Eşinin altınlarını satıp borçlarının bir bölümünü kapatan Ö.K.'nin, olay günü kurusıkı tabanca aldığı ve gasp olayını gerçekleştirdiği kaydedildi.

     

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    Etiketler: ANTALYA , Kuru kafa , gündem
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