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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.08.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

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Kayseri’de besici Orhan Kaya, satacağı kurbanlık için elini tutarak pazarlık yaptığı adamın fark etmeden parmaklarını kırdı. Pazarlıktan sonra parmaklarının kırıldığının fark eden yaşlı adam, barışmak için bin 500 TL daha indirim istedi.

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  • Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı
  • Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı
  • Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı
  • Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı
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Kayseri’de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında pazarlıklar kızıştı. Kocasinan ilçesinde bulunan Oymaağaç kurban kesim yerinde de ilginç bir olay yaşandı. Kurbanını almak üzere pazara gelen Mustafa Ceviz, bir tosun beğendi. Besici Orhan Kaya ile tosun için pazarlık eden Ceviz’in pazarlık sırasında parmakları çok sıkıldığı için kırıldı. Pazarlığın ardından soluğu hastanede alan Ceviz, parmaklarının kırıldığını öğrenince, beğendiği kurbandan bin 500 TL daha indirim istedi.

Yaşanan olayı anlatan besicilik Orhan Kaya, “Akşamüzeri bir hacı amcamız geldi. Hayvanın sağına soluna, dişine falan baktırdı ve beğendi. Hayvanın fiyatına 14 bin 500 TL istedik. Hacı baba 12 bin 500 TL verdi. Bizde 13 bin TL civarı pazarlık biter diye bekliyorduk. 12 bin 500 TL verdi. 45 dakika süren bir pazarlık sonucunda aracılar da araya girdi.

12 bin 750 TL’yi kabul etmedi. 45 dakika sonra hayırlaştık. Çetin geçen bir pazarlık sonucunda hacı babanın parmakları kırılmış. 1 saat sonra bu olayı öğrendik. Geçmiş olsun demek için yanına gittik ve helallik istedik. O da bizden bin 500 TL kadar fiyat indirimi istedi. Bizde kabul ettik. Kendisinden özür diliyoruz. Pazarlık sonucunda hacı baba dediği fiyata hayvanı aldı ama parmakları kırılmasaydı daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı. 

YAPILAN PAZARLIK KAMERADA

Öte yandan, yaşlı adamın parmaklarının kırılmasıyla sonuçlanan pazarlığın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracılarla birlikte yapılan pazarlıkta, parmakları kırılan Mustafa Ceviz’in “Ben elimi kurtardım, başka da para vermem” dediği görüldü. 

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