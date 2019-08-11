Kurban Bayramında İETT otobüsleri, vapurlar ve metro ücretsiz mi?
Kurban Bayramı boyunca İETT otobüsleri, vapurlar, metro ücretsiz mi sorusu, ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, otobüsler, vapurlar ve metro ücretsiz mi olacak? İşte, o konu hakkında resmi açıklamalar ve detaylı bilgiler
Kurban Bayramında otobüsler, vapurlar ve metro ücretsiz mi sorusu günler öncesinden açıklanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, vapurlar ve metro ücretsiz olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KURBAN BAYRAMINDA OTOBÜSLER, VAPURLAR VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti ve CHP gruplarının ortak önergesiyle 11 Temmuz'da oy birliğiyle Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesinin karara bağlandığı hatırlatılan açıklamada, karar kapsamında, 11-14 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.
Açıklamada, yolcuların, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz bineceği kaydedilen açıklamada, ücret bedellerinin tamamının Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanacağı vurgulandı.
Bugünlerde toplu taşımaya ek seferlerin de konulacağına yer verilen açıklamada, "Uygulama, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.
Kurban kesim alanlarına sefer düzenlenecek
Açıklamada, İETT'nin de Avrupa ve Anadolu yakalarında oluşturduğu kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım için bu noktalarından geçen hatlar oluşturduğu aktarılarak, Avrupa Yakası'nda Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Alibeyköy/Eyüpsultan, Çakmaklı/Büyükçekmece, Kestanelik/Çataca'dan, Anadolu Yakası'nda ise Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe ve Kurnaköy/Pendik kurban kesim alanına seferler düzenleneceği bildirildi.
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