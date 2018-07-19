Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?” soruları Ramazan Bayramı’nın hemen ardından gündeme geldi. Geçen yıl 30 Ağustos’un bayramla birleşmesi nedeniyle 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışanlar, 2018’de de uzun bir Kurban Bayramı tatili beklentisi içerisinde. Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir bilgilendirilmedi ancak 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma ise resmi tatil.

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi takvimine göre gün gün Kurban Bayramı günleri şu şekilde:



Kurban Bayramı arifesi - 20 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün - 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 2. gün - 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün - 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün - 24 Ağustos Cuma

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini söyledi.

"Emanetleriniz emanetimizdir." düsturuyla yola çıkan TDV'nin, kurban faaliyetlerini büyük bir hassasiyet, itina ve sorumluluk duygusuyla yürüttüğünü belirten Erbaş, vakfın, "dini esaslara uygun ve güven veren" bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erbaş, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen program kapsamında, yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde Başkanlığın, TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirileceğini anlattı.