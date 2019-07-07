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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.07.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında ve kaç gün tatil olur?

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Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında ve kaç gün tatil olur?

Yaklaşık 1 ay gibi bir süre kalan Kurban Bayramı için planlar başladı. Milyonlarca kişinin memleketlerine doğru yola çıkacağı ya da farklı planları için harekete geçeceği Kurban Bayramı, bu yıl da ağustos ayı içerisinde yaşanacak. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte, bayram yaklaşırken bazı bilgiler

Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takviminde açıklandı. Bu yıl cumartesi ve pazar gününe gelen arefe günü Kurban Bayramı, hafta içi sona erecek. Peki, Kurban Bayramı bu yıl ne zaman gerçekleşecek? İşte, ağustos ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı hakkında bazı bilgiler

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl, 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü 1. gün, 12 Ağustos Salı günü 2. gün, 13 Ağustos Çarşamba günü 3. gün ve 14 Ağustos Çarşamba günü 4. gün ile devam edecek.

KURBANLIK SEVKİYATI İÇİN HAZIRLIK BAŞLIYOR

Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen merkezlerinden Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesine gönderilen kurbanlıkların sevkine, hayvanlar büyük bir titizlikle sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izin veriliyor.

Bölgenin hayvancılıkta önemli illeri arasında bulunan Kars'taki üreticiler, besledikleri kurbanlıkları bir taraftan çevre illerdeki hayvan borsalarında satıyor, diğer yandan da batıdaki illerin kurbanlık ihtiyacını karşılamak üzere gönderiyor.

Kurbanlık sevkiyatlarının giderek arttığı Kars'ta, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından tek tek titizlikle inceleniyor.

"KÜPE VE PASAPORTU OLMAYAN HAYVANLARA İZİN YOK"

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından tek tek incelenerek uygun görülenlere sevk izni veriliyor.

Kamyon ve tırlarla getirilen canlı hayvanlardan aşısı eksik olan, küpeleri veya pasaportu bulunmayanlar için geçiş izni verilmiyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Hayvan sayısı ve kalitesi bakımında Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer aldıklarını ifade eden Düzgün, "Ülkemizin gerek kurban, gerek kasaplık besilik hayvanını karşılayan bir iliz. Önümüz Kurban Bayramı, veteriner hekimlerimiz, sağlık teknisyeni, sağlık personeli elemanlarımız en ücra köyümüze varıncaya kadar tüm il ve ilçedeki personeliyle vatandaşları bu manada sağlıklı hayvan yetiştirmesi hem de yetiştirmiş olduğu hayvanların kalite, genetik değeri yüksek olması hususunda gerekli çalışmaları yapmaktayız." diye konuştu.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR İÇİN VEBA AŞISI ŞART"

Düzgün, kurban dönemi olması dolayısıyla yetiştiricilerin bilgilendirildiğini ve yapılması gerekenler konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, yetiştiricilerin kurbana gidecek hayvanların 21 gün öncesinde şap ve çiçek aşısını yaptırmak zorunda olduğunu vurguladı.

Yetiştiricilerin sevk edecekleri kurbanların pasaportlarını çıkarmasını ve bilgilerini kontrol etmesini isteyen Düzgün, "Kurbanlığın pasaportu, küpesi olacak ve kayıtlı olacak. Sevk edilme sırasında burada kurduğumuz ekip var. Ekipler hayvanların sağlık kontrolünü yapıyor. Aşısız, küpesiz ve sağlık şartına uymayan hayvanların kesinlikle sevki yapılmayacak. Küçükbaşlar için de veba aşısının muhakkak yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Besicileri işlemler için geç kalmaması konusunda uyaran Düzgün, besicilerin son güne kalmadan hayvanların aşılarının şimdiden yaptırmaları önerisinde bulundu.

Mağduriyet yaşanmaması için cumartesi ve pazar günleri de personel görevlendireceklerini belirten Düzgün, Trakya bölgesine hayvan sevki yapacak besicilerin, sevk izni almadan bölgeye hayvan götüremeyeceğini sözlerine ekledi.

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