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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)-
31.10.2018 - 18:54, Son Güncelleme:

Kundakçının kimliği şoke etti

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UŞAK’ta iki gün içinde iki araca ve iki apartmanın merdiven boşluklarına molotofkokteyli attığı ileri sürülen doktor B.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kundaklama girişiminde bulunduğu apartmanlardan birinde bir süre yaşadığı ve 3 yıl önce taşındığı öğrenilen B.Y., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Halk Konutları’nda yaşayan Servet Köse’ye (52) ait park halindeki panelvan minibüs, geçen 29 Ekim’de saat 05.00 sıralarında molotofkokteyli atılarak, kundaklandı. Bu olaydan 1 saat sonra, aynı şekilde bir alt sokaktaki Yalçın Yıldız’a (38) ait otomobil ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle iki araçtaki yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, iki aracın da kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

MOLOTOFLU SALDIRI

Ertesi gün ise Servet Köse ve Yalçın Yıldız’ın evlerinin bulunduğu Halk Konutları’ndaki 45’inci Blok ile 47’nci Blok’tan saat 05.30 sıralarında yangın ihbarı yapıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, her iki apartmandaki merdiven boşluklarına molotofkokteyli atılarak yangın çıkartıldığı belirlendi. Polis ve itfaiye ekipleri, merdiven boşlukları ve araçlardaki kundaklamaların aynı kişi tarafından yapılmış olabileceği üzerinde dururken, bölgedeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Kundakçının kimliği şoke etti



Görüntülerden şüphelinin, dört olayın yaşandığı saatlerde sokaktan geçen Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görevli doktor B.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, B.Y.’yi evinde dün yakaladı. Gözaltına alınan B.Y.’nin daha önce kundakladığı ileri sürülen 45’inci Blok’ta yaşadığı, 3 yıl kadar önce başka bir eve taşındığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde araçları ve apartmanları kendisinin kundaklamadığını ileri süren B.Y., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

’ŞÜPHELİNİN SERBEST BIRAKILMASI NEDENİYLE TEDİRGİNİZ’

Panelvan minibüsü ve oturduğu apartmanın merdiven boşluğu kundaklanan Servet Köse, tedirgin olduklarını belirterek, şunları söyledi:

Kundakçının kimliği şoke etti


"Eşim, bebeğimizi emzirmek için erken saatte kalkıyor. Dışardan evin içine bir ışık geldiğini fark edip, dışarı bakınca minibüsümüzün yandığını gördü ve bana seslendi. Panikle dışarı fırlayıp, bağırarak komşulardan yardım istedim. Bir yandan da itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelip, yanan minibüsümü söndürdü. Daha sonra bir komşumla polis merkezine gidip, ifade verdim. Döndüğümde bir komşumun otomobilinin de kullandığını öğrendim. Ertesi gün eşim, bu defa ’Dışarıda bir şey pat pat ediyor’ dedi. Kalktığımda kapının altından alevler içeri püskürüyordu. Hemen su ile müdahale ettim. Kapıyı açtığımda alevler ikinci kez yüzümüze doğru vurdu. Yukarıdan komşuların ’Yanıyoruz, yanıyoruz’ diye, bağırışları geldi. Polis arkadaşlar geldi, bir yandan itfaiye yangını söndürdü. 10 dairede toplam 30 kişi yaşıyor. Bizim can güvenliğimiz yok. Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Şüphelinin serbest bırakılmış olması nedeniyle tedirginiz."

Kundakçının kimliği şoke etti


Polis, kundaklamalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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