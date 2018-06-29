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    Kumar ve rüşvet operasyonu! 5'i polis 2'si asker çok sayıda gözaltı

    İSTANBUL (İHA)
    29.06.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “kumar oynanması için yer temin etme” suçuna göz yumarak rüşvet aldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 5'i emniyet personeli, 2'si askeri personel olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “kumar oynanması için yer temin etme” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında “kumar oynanması için yer temin etme” suçuna göz yumma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla 5 emniyet personeli ve 2 askeri personel olmak üzere 7 kamu görevlisi ve bu suçlara iştiraki olan diğer şahıslarla beraber toplam 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    7’Sİ KAMU GÖREVLİSİ 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama, el koyma kararları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7'si beylik tabancası olmak üzere toplam 11 silah ve çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği öğrenildi.

    Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

     

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    Etiketler: operasyon , asker , son dakika , haberler
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