Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan Hürriyet Gazetesi'ne ziyaret

Bakan Kurtulmuş, Hürriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı yeni yayın kuruluşları için tebrik etti, hayırlı olması temennisinde bulundu.







İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile bir süre sohbet eden Bakan Kurtulmuş daha sonra CNNTürk’te canlı yayına katıldı, soruları cevaplandırdı.







Bakan Kurtulmuş CNNTürk’ü ziyaretinde CNNTürk Genel Müdürü Bora Bayraktar ve Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz ile gündemde olan konuları değerlendirdi.



Bakan Kurtulmuş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ile de bir süre görüştü.