Küfürle başladı, polis hangi çifti ayıracağını şaşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kentte bulunması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy Caddesi trafiğe kapatıldı. Oluşan trafik yoğunluğunda ilerlemeye çalışan iki sürücü Eski Kasım Paşa Caddesi üzerinde yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Her ikisinin de yanlarında eşleri vardı. Küfürlü başlayan tartışma büyüdü.

Araçlarından inen sürücüler birbirlerine saldırdı. Bir süre sonra saldırıya kadınlar da dahil oldu. İki aile arasındaki tartışmaya bölgede görevli trafik polisleri müdahale etti.

Araya giren polisler kavganın daha da büyümesini güçlükle önledi. İsimleri öğrenilemeyen çiftler birbirlerinden şikâyetçi oldu. Olay yerine asayiş ekipleri çağırıldı. Kavga eden taraflar ifade vermek için karakola götürüldü.