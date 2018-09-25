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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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25.09.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Anne dehşeti... Görüntüler yürek sızlattı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Tuzla’da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. bugün polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, çocuk koruma altına alındı. Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin duvarlarındaki yazılar dikkat çekti. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği görüldü.

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  • Evin içi kan dondurdu
  • Evin içi kan dondurdu
  • Evin içi kan dondurdu
  • Evin içi kan dondurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tuzla’da bir annenin çocuğuna şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen annenin kız çocuğunu sokak ortasında yere atması güvenlik kameralarına yansıdı. Annenin sokakta küçük kızıyla yürüdüğü sırada kızının elinden tutarak yere fırlattığı görülüyor. Bir başka kamera açısında ise yine annenin kızına kötü davrandığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. Sokakta kızına itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağıracağını söyledi.

"SAÇINI ÇEKİP, VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRÜYOR" İDDİASI 

Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

Anne dehşeti... Görüntüler yürek sızlattı

ANNE GÖZALTINA ALINDI 

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri anne A.D’yi adresinde gözaltına alırken, kız çocuğu koruma altına alındı. A.D, ifade ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

 Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarında çeşitli yazılar olduğu görüldü. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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