Küçük Hira'yı sessiz bıraktılar
2,5 yaşında işitme engeli olan Hirasu Erdağı’nın parkta oyun oynarken kullandığı işitme engeli cihazı çalındı.
Yedi yılda bir kez değişimi yapılan bu cihazı, Hirasu 2 yıldır kullandığı için devlet yeni bir cihaz vermediğinden aile, cihazı çalanlara seslenerek, 'Hirasu’yu sessiz bırakmayın' çağrısında bulundu.
Gazete Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Olayla ilgili açıklama yapan Hirasu’nun halası Elif Kahramanoğlu, “Eğer ki bu cihaz tekrar alınamaz ise Hirasu maalesef sesizliğe mahkûm kalacak. Kızları gibi kendileri de işitme engelli olan anne babanın zaten maddi durumu kötü. Baba asgari ücretli. Diğer iki kızları da Hira gibi işitme cihazıyla yaşıyor. Evleri kira. 22 bin TL’lik cihaz geri gelmezse cıvıl cıvıl olan Hira, sessizliğe mahkum olacak. Hırsızlık olayı sonrası Hira gündüzleri uyuyarak geçiriyor. Geceleri de duyamaması nedeniyle ağlayarak geçiriyor. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Cihazın üzerinde Hira’nın ismi ve cihaz kodu olduğu için zaten satamazsınız. Bu nedenle cihazı geri getirin. Bu kızın gülen yüzünü soldurmayın” dedi.
Ailenin şikayetiyle yapılan incelemede Hira’nın oyun oynadığı noktada şüpheli bazı kişileri tespit eden polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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