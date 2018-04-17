Kucağından telefonunu çaldılar

Camgöz Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi’ne geldiğinde bir kişi, kadının kucağında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Çığlık atan Camgöz’ün yardımına kavşakta görevli trafik polisleri koştu.



Polisleri görünce gözyaşlarını tutamayan ve kendisinin de polis kızı olduğunu söyleyen Camgöz,”Tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen, size yalvarıyorum, cep telefonumu bulun. O telefon benim özgürlüğümdü. Durumumdan dolayı sürekli kontrol altında olmam lazım. Hayatla bağım koptu” diyerek ağladı.



Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.