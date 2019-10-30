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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Melis KARAKUZULU/İZMİR (DHA)
30.10.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Kucağında bebeğiyle zeybek oynadı, Türkiye onu konuştu: 'Kalbim güm güm attı'

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 7 aylık bebeğiyle birlikte katılarak zeybek oynayan Ece Hekim (31), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi odağı oldu. Bebeği Can'ın zeybek sırasında kucağında çok mutlu olduğunu söyleyen Hekim, "Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı, videonun yayılmasından sonra da çok heyecanlandım, duygulandım ve mutlu oldum" dedi.

Ödemiş'te Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde Ödemiş Belediyesi, Ticaret Odası ve Kaymakamlığın desteğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı. Büyük beğeni toplayan etkinlik için birkaç hafta öncesinden çalışmalara başlayan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, gönüllü 2 bin kişiye ulaştı. Gruplara ayrılan gönüllüler ilçedeki okullarda, bahçelerde, çeşitli alanlarda provalar yaptı.

Gerekli izinlerin alınmasıyla 29 Ekim'de Cunhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatıldı. Caddeye dizilen 2 bin kişi, 450 metrelik bir sıra oluşturdu. Saat 9.30'da müziğin duyulmasıyla birlikte zeybek oynamaya başlayan grup, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep beraber yaşadı.

Grup arasında ise ana kucağında 7 aylık bebeği Can ile zeybek oynayan Ece Hekim dikkatleri üzerine çekti. Bebeğinin kendisine çok düşkün olduğunu ve bir an olsun ondan ayrılmadığını söyleyen Hekim, "Bu etkinliği duyunca çok heyecanlandım ve oğlumla birlikte katılmak istedim. Çünkü o benimle mutlu, bana çok düşkün. Benim kucağımda çok sakin ve uslu, başkasına gittiğinde hemen mızmızlanmaya başlıyor. Sosyal yaşamımızda mutlu olduğu, rahat olduğu her yerde bizimle birlikte, yapışık yaşıyoruz. İki gün boyunca provalarda da bizimle birlikteydi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık, gayet keyifliydi. Hatta diz vurduğumuz yerlerde o da bizimle bağırdı. İki günlük provadan sonra da bayramda yerimizi aldık. Orada da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kanguruda çok rahattı, ellerimle tutmadan rahat hareket ettim. Hatta gösteriden sonra eve dönüş yolunda kangurunun içinde uyudu. 4 yaşındaki kızım Nil'in de zeybeğe katılmasını istedim, fakat senkronizasyonu sağlamak adına 12 yaş altı çocukları almıyorlarmış. Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı, videonun yayılmasından sonra da çok heyecanlandım, duygulandım ve mutlu oldum" dedi.

Kucağında bebeğiyle zeybek oynadı, Türkiye onu konuştu: Kalbim güm güm attı
'BU KADAR ETKİ YARATACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK'

Organizasyonu nasıl planladıklarını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı ise şunları söyledi: "Eğitmen arkadaşlarımla birlikte odamızda yaptığımız toplantıda bir hayal kurduk, Cumhuriyet coşkusuna yaraşır bir etkinlik planlamaya çalıştık. Bunu 7'den 77'ye tüm halkın katılımıyla yapmak istedik ve gerçekleştirdik. Çok da güzel olduğunu düşünüyoruz. Kararımızı aldıktan sonra resmi kurumlara başvurumuzu yaptık, kaymakam beyin vermiş olduğu olur ile süreç başladı. 80 bin nüfuslu Ödemiş ilçesinin 2 bini bizimle oradaydı. Büyük bir katılım oldu, hedeflediğimiz sayının çok üstüne çıktık. Açıkçası biz etkinliğin bu kadar büyük bir etki yaratacağını düşünmemiştik. Ama inanıyorum ki bizim birleşmeye ihtiyacımız varmış. Tüm Türkiye hatta ülke dışından da güzel geri dönüşler oldu."

Etkinliğe 2 ve 7 yaşlarındaki oğullarını da getirip, eşiyle birlikte zeybek oynayan Osman Bozkurt, "Sabahın erken saatlerinde o caddedeydik. Heyecanlıydım, bir taraftan ailemle birlikte orada olmak gurur vericiydi. 2 yaşındaki oğluma da zeybek kıyafeti giydirmiştik. Mutluyuz, bir öncülük oldu bence. Umarım bundan sonra da bu tür etkinlikler devam eder" şeklinde konuştu.

Kucağında bebeğiyle zeybek oynadı, Türkiye onu konuştu: Kalbim güm güm attı
Halk Eğitim Merkezi halk oyunları eğitmeni Arzu Bengi de provaların keyifli geçtiğini belirterek, "Stadyumda bayramdan önceki Perşembe gecesi tüm Ödemiş zaten zeybek oynuyordu. 29 Ekim günü sabaha karşı 4'e kadar caddede numaralandırma yaptık. Çok keyifliydi. Aslında bu kadar kişiyi bir araya toplamak zordu, fakat her zorluğun sonu böyle güzel bittiği için ve bunu yürekten hissettiğimiz için bize hiç zor gelmedi. Ben orada zeybek oynarken saçımın dibinden ayak avucuma kadar titrediğimi hissettim. Çok özel bir duyguydu" dedi.

Ödemişte 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
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