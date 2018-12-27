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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.12.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

KTM nedir?

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KTM nedir?

Vatani görevlerini yapacak ya da birlikten evine dönecek askerler için oluşturulan Kabul Toplama Merkezleri, kısaca KTM olarak tanımlanıyor. Askerlerin birliklerine katılırken ya da ayrılırken gidecekleri yerlere daha güvenli şekilde ulaştırılmaları maksadıyla hazırlanan KTM'lerde misafir edilen askerlerin, emniyet koşulları sağlandıktan sonra helikopter veya zırhlı araçlarla intikalleri yapılıyor. İşte, KTM'ler hakkında merak edilen detaylar...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki askeri birliklere katılacak ya da evlerine dönecek askerleri gidecekleri bölgelere ulaştırmak için oluşturulan Kabul Toplama Merkezleri, son dönemde beş yıldızlı otel konforuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Terörle mücadelede canlarını ortaya koyan Mehmetçikler, vatani görevlerini yerine getirirken bir süre KTM'de misafir edildikten sonra görev yerlerine güven içinde ulaştırılıyor.

Yakın dönemde inşa edilen KTM'lerde pastane, kantin, internet, televizyon ve oyun salonları, hediyelik eşya mağazası, giyim reyonu, lokanta, telefon hizmetleri, PTT ve ATM'ler askerlere hizmet veriyor. 

Yatakhanesinden, yemekhanesine, sosyal tesislerinden, sağlık hizmetlerine kadar hijyen kurallarına çok önem verilen KTM'lerde üç öğün yemek de veriliyor.

KTM'ye gerek birliklerinden memleketlerine izin, terhis gibi nedenlerle gitmek üzere gelen gerekse memleketlerinden birliklerine gitmek üzere katılan erbaş ve erlerin önce görevlilerce kayıt ve kabul işlemi yapılır. Her askere koğuşu, dolabı, yemekhanesi, banyosu gösterilerek KTM tanıtılır.

Erbaş ve erler burada bulundukları süre içerisinde çarşı iznine gerek olmaksızın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

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