KTM nedir?
Vatani görevlerini yapacak ya da birlikten evine dönecek askerler için oluşturulan Kabul Toplama Merkezleri, kısaca KTM olarak tanımlanıyor. Askerlerin birliklerine katılırken ya da ayrılırken gidecekleri yerlere daha güvenli şekilde ulaştırılmaları maksadıyla hazırlanan KTM'lerde misafir edilen askerlerin, emniyet koşulları sağlandıktan sonra helikopter veya zırhlı araçlarla intikalleri yapılıyor. İşte, KTM'ler hakkında merak edilen detaylar...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki askeri birliklere katılacak ya da evlerine dönecek askerleri gidecekleri bölgelere ulaştırmak için oluşturulan Kabul Toplama Merkezleri, son dönemde beş yıldızlı otel konforuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Terörle mücadelede canlarını ortaya koyan Mehmetçikler, vatani görevlerini yerine getirirken bir süre KTM'de misafir edildikten sonra görev yerlerine güven içinde ulaştırılıyor.
Yakın dönemde inşa edilen KTM'lerde pastane, kantin, internet, televizyon ve oyun salonları, hediyelik eşya mağazası, giyim reyonu, lokanta, telefon hizmetleri, PTT ve ATM'ler askerlere hizmet veriyor.
Yatakhanesinden, yemekhanesine, sosyal tesislerinden, sağlık hizmetlerine kadar hijyen kurallarına çok önem verilen KTM'lerde üç öğün yemek de veriliyor.
KTM'ye gerek birliklerinden memleketlerine izin, terhis gibi nedenlerle gitmek üzere gelen gerekse memleketlerinden birliklerine gitmek üzere katılan erbaş ve erlerin önce görevlilerce kayıt ve kabul işlemi yapılır. Her askere koğuşu, dolabı, yemekhanesi, banyosu gösterilerek KTM tanıtılır.
Erbaş ve erler burada bulundukları süre içerisinde çarşı iznine gerek olmaksızın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.
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