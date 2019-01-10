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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kritik isimler sustu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kritik isimler sustu

RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast davasının ikinci duruşmasında, sürecin en kritik isimleri eski MİT çalışanı sanık Vehbi Kürşad Akalın ve ona “Karlov ile ilgili araştırma yap” talimatı verdiği iddia edilen sanık Hüseyin Kötüce savunma yapmadı.

FAALİYETLERE KATILMADIM

13’ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşması, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan ve öldürülen şüpheli Mevlüt Mert Altıntaş’ın okuduğu polis okulundaki öğrencileri cemaat evlerine götürdüğü iddia edilen sanık Kaan Bülbül’ün savunmasıyla başladı. Bülbül hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve soruşturma aşamasında alınan ifadelerini, “Baskı altında verdiğini” iddia etti. Bülbül, “Ben hiçbir zaman terör örgütünün toplantısına da faaliyetine de katılmadım. Kimseye de toplantılara katılması telkininde bulunmadım” iddiasında bulundu.

HTS KAYDIM OLAMAZ

Altıntaş ile HTS verilerine göre 6 kez irtibatının bulunduğunun hatırlatılması üzerin Bülbül, “Mevlüt ile okul döneminde aynı sınıftaydık. Altı kez aramanın makul olduğu kanaatindeyim. Mezun olduktan sonra Altıntaş’la bir kez bile HTS kaydım olduğunu kabul etmiyorum. Okuldan sonra ona ulaşmaya çalışmadım” dedi.

SAVUNMAYI ERTELEDİLER

Mahkeme heyeti, suikast öncesi Karlov hakkında bilgi topladığı iddia edilen eski MİT personeli sanık Vehbi Kürşad Akal’ın ve ona “Karlov hakkında araştırma yap” talimatı verdiği öne sürülen eski BTK çalışanı sanık Hüseyin Kötüce’nin ifadelerini almak istedi. Davada kritik öneme sahip olduğu belirtilen bu iki isim, iddianame ve eklerinin kendilerine ulaşmaması nedeniyle gerekli incelemeleri yapmadıklarını, sonraki duruşmalarda savunma yapmak istediklerini bildirdi. Altıntaş’ın ev arkadaşı ve dosyadaki ifadelere göre onun hayat tarzının değişmesinde etkili olduğu iddia edilen sanık Sercan Başar da savunmasını bugüne bıraktı.

ZÜMRE BAŞKANI REDDETTİ

Savcılık ve emniyet sorgusunda, suikast talimatının örgütsel silsile içinde sanık Şahin Söğüt tarafından Mevlüt Mert Altıntaş’a ulaştırıldığını iddia eden, bu yönüyle en kritik sanıklardan biri olan, örgütsel yapılanmada “zümre başkanı” olduğu iddia edilen sanık Salih Yılmaz ise bütün ifadelerini reddetti.
İddianamede suikastçının vekil abisi olduğu iddia edilen eski polis Ramazan Yücel örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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