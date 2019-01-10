Kritik isimler sustu
RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast davasının ikinci duruşmasında, sürecin en kritik isimleri eski MİT çalışanı sanık Vehbi Kürşad Akalın ve ona “Karlov ile ilgili araştırma yap” talimatı verdiği iddia edilen sanık Hüseyin Kötüce savunma yapmadı.
FAALİYETLERE KATILMADIM
13’ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşması, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan ve öldürülen şüpheli Mevlüt Mert Altıntaş’ın okuduğu polis okulundaki öğrencileri cemaat evlerine götürdüğü iddia edilen sanık Kaan Bülbül’ün savunmasıyla başladı. Bülbül hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve soruşturma aşamasında alınan ifadelerini, “Baskı altında verdiğini” iddia etti. Bülbül, “Ben hiçbir zaman terör örgütünün toplantısına da faaliyetine de katılmadım. Kimseye de toplantılara katılması telkininde bulunmadım” iddiasında bulundu.
HTS KAYDIM OLAMAZ
Altıntaş ile HTS verilerine göre 6 kez irtibatının bulunduğunun hatırlatılması üzerin Bülbül, “Mevlüt ile okul döneminde aynı sınıftaydık. Altı kez aramanın makul olduğu kanaatindeyim. Mezun olduktan sonra Altıntaş’la bir kez bile HTS kaydım olduğunu kabul etmiyorum. Okuldan sonra ona ulaşmaya çalışmadım” dedi.
SAVUNMAYI ERTELEDİLER
Mahkeme heyeti, suikast öncesi Karlov hakkında bilgi topladığı iddia edilen eski MİT personeli sanık Vehbi Kürşad Akal’ın ve ona “Karlov hakkında araştırma yap” talimatı verdiği öne sürülen eski BTK çalışanı sanık Hüseyin Kötüce’nin ifadelerini almak istedi. Davada kritik öneme sahip olduğu belirtilen bu iki isim, iddianame ve eklerinin kendilerine ulaşmaması nedeniyle gerekli incelemeleri yapmadıklarını, sonraki duruşmalarda savunma yapmak istediklerini bildirdi. Altıntaş’ın ev arkadaşı ve dosyadaki ifadelere göre onun hayat tarzının değişmesinde etkili olduğu iddia edilen sanık Sercan Başar da savunmasını bugüne bıraktı.
ZÜMRE BAŞKANI REDDETTİ
Savcılık ve emniyet sorgusunda, suikast talimatının örgütsel silsile içinde sanık Şahin Söğüt tarafından Mevlüt Mert Altıntaş’a ulaştırıldığını iddia eden, bu yönüyle en kritik sanıklardan biri olan, örgütsel yapılanmada “zümre başkanı” olduğu iddia edilen sanık Salih Yılmaz ise bütün ifadelerini reddetti.
İddianamede suikastçının vekil abisi olduğu iddia edilen eski polis Ramazan Yücel örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.
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