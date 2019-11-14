Kritik görüşme öncesi İdlib hareketlendi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la ana gündemi Suriye olan kritik görüşmeyi gerçekleştirdiği gün, İdlib de yeniden hareketlendi.
Rejimin Kefer Nabl’a düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 5 sivilin de ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Yerel muhalif kaynaklar İdlib’in güneybatısındaki Cisr es Şuğur bölgesinde bulunan çok sayıda köyün de top ve roketlerle vurulduğunu, buradan da sivil kayıp haberleri geldiği bilgisini paylaştı.
İKİ TSK KONVOYU
İdlib’in güneyinde saldırılar yoğunlaşırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye iki ayrı konvoyla lojistik destek gönderdi. Konvoylardan birinin İdlib’in güneyinde Maarat el Numan yakınlarındaki 8 numaralı gözlem noktası Sırman’a, diğerinin ise yine bu bölge yakınlarındaki Maar Hattat’ta geçici üslenme pozisyonunda olan TSK unsurlarına gittiği öğrenildi.
TEK TEK TEMİZLİYORLAR
BARIŞ Pınarı harekâtında görev alan SAS ve METİ timleri sivillerin güvenle evlerine dönmeleri için mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tek tek temizliyor. (AA)
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