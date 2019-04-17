Krem orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar arasında krem sürmek var mı?
Orucu bozan durumlar Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi, bunlardan biri de krem kullanımı üzerine oldu. Peki, krem sürmek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar arasında krem sürmek var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan durumları resmi sayfası üzerinden paylaştı.
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Özellikle kişisel bakım için yapılan alışkanlıklar unutulabiliyor. Peki, krem orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar arasında krem sürmek var mı?
Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.
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