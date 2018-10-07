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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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07.10.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

KPSS soru yorumlarında kafile sorusu dikkat çekti... Sınav zor muydu?

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KPSS soru yorumlarında kafile sorusu dikkat çekti... Sınav zor muydu?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ortaöğretim sınavı bugün gerçekleşti. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle kafile sorusunda zorlandıklarını ifade ettiler. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu? İşte adayların sınava ve sorularına ilişkin yorumları

Genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan KPSS ortaöğretim sınavı Türkiye çapında tamamlandı. Ortaöğretim düzeyindeki sınavın sona ermesinin ardından ilk yorumlar sosyal medya ve çeşitli forumlara düşmeye başladı. Kendileriyle aynı heyecanı yaşayan kişilerle fikir alışverişinde bulunmak isteyen memur adayları, hem sınav hem de sorulara ilişkin yorum yapıyor. İşte, KPSS soruları hakkında ilk yorumlar.

KAFİLE SORUSU ZORLADI

KPSS lise sınavında bazı sorular adayları zorladı bunların başında ise kafile sorusu var. Yaptıkları yorumlarda A,B,C,D, E ve F kafilesi sorusunu eleştiren memur adayları, fazla zaman kaybettiklerini ifade ettiler.

@gulistanbsdn
Kafile sorusunu okuduktan sonra o an etrafa baktım ben neredeyim napıyoruz biz dedim. #KPSS

@duyuhcrt21
Mantığın 4 sorusunu oluşturan kafile sorusu düşman başına

@Siirovski00
Tenis sorusunda bildiğim bütün Tenisçileri yazdım,yazık ki Hülya Avşarı yazamadım...Marsel gelmedi aklıma...Djokovic Federer Nadal #kpss

@Rakici_zombi06
A,B,C,D,E,F kafilesi ile ilgili sorunun Türkçe'yle ne alakası var daha onu düşünüyorum

@mervenin50tonu
#KPSS yılın beyin yakan sorusu; kafile sorusunu yapan varsa cidden tebrik edip direkt atamak lazım! Hakkıdır

@_hilalgurbuz
Bu kadar kültürlü olsam Kpss’ye mi girerim? Sadece soruyorum #KPSS

‏@nebilimbenne
A, B, C, D, E ve F kafileleri hala beynimi hissetmiyorum

@Huyssusscukkk

Nerde detay var hepsini sormuşlar.

@Melvaveyla
Türkçe'deki müzeye mi limana mı diyen kafile senin orada ne işin var #2018Kpss #Kpss

@UkalaanizElif
A,B,C,D,E ve F kafilesi beyni mükemmel yaktı #KPSS

@adamimsumo

su yılda nüfus su kadardı bu yılda 75milyon bunun sebebi nedir diye bir soru vardı

@dogaozdogann
Kpss deki matematik soruları yks de olsaydı şu an hukuk okuyordum yemin ederim.

@Smyraarslann
Turist kafilesi kimse Allah belasını vermiştir umarım. 

AYŞENUR 🌙
@Ayysenur7

Ayrıca tenis sorusuyla yüzümüzü güldürdüğün i.in teşekkürler.

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