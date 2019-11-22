KPSS/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları online sistem üzerinden açıklandı. İşte, KPSS/5 yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler…
ÖSYM, KPSS 2019/5 sonuçları için duyuru yayınladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, KPSS 2019/5 sonuçlarını kişisel bilgileriyle görüntüleyebilir. İşte, ÖSYM sonuç duyurusu:
KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
KPSS 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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