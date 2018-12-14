KPSS 2018/2 tercih robotu ve kılavuz bilgileri
KPSS 2018/2 tercih robotu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 11 Aralık tarihinde başlayan ve 20 Aralık tarihine kadar devam edecek olan KPSS 2018/2 tercih işlemleri, kılavuz bilgilerinden yararlanılarak gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2018/2 tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, KPSS 2018/2 tercih kılavuzu ve tercih robotu bilgileri
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden işlem yapacak olan binlerce kişi, aldıkları KPSS puanları ile 2018/2 tercihlerini gerçekleştirecek. İşte, ÖSYM'nin KPSS 2018/2 tercih işlemleri için kullanılacak olan tercih robotu ve detaylı bilgiler
KPSS 2018/2 TERCİH ROBOTU
KPSS 2018/2 tercih robotu, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmadı. 2017/2 döneminin tercih robotunu hizmete açık tutan Devlet Personel Başkanlığının (DPB), 2018/2 tercih robotunu yayımlayıp yayımlamayacağı konusunda henüz bir bilgi yer almıyor.
GEÇTİĞİMİZ YILIN TERCİH ROBOTUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Kılavuzda yer alan Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle