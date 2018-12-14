KPSS 2018/2 tercih robotu ve kılavuz bilgileri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.12.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

KPSS 2018/2 tercih robotu ve kılavuz bilgileri

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KPSS 2018/2 tercih robotu ve kılavuz bilgileri

KPSS 2018/2 tercih robotu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 11 Aralık tarihinde başlayan ve 20 Aralık tarihine kadar devam edecek olan KPSS 2018/2 tercih işlemleri, kılavuz bilgilerinden yararlanılarak gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2018/2 tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, KPSS 2018/2 tercih kılavuzu ve tercih robotu bilgileri

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden işlem yapacak olan binlerce kişi, aldıkları KPSS puanları ile 2018/2 tercihlerini gerçekleştirecek. İşte, ÖSYM'nin KPSS 2018/2 tercih işlemleri için kullanılacak olan tercih robotu ve detaylı bilgiler

KPSS 2018/2 TERCİH ROBOTU

KPSS 2018/2 tercih robotu, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmadı. 2017/2 döneminin tercih robotunu hizmete açık tutan Devlet Personel Başkanlığının (DPB), 2018/2 tercih robotunu yayımlayıp yayımlamayacağı konusunda henüz bir bilgi yer almıyor.

GEÇTİĞİMİZ YILIN TERCİH ROBOTUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Kılavuzda yer alan Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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