Köyde ilkyardım eğitimi

Dr. Tunç, eğitime çocukların kaybolmaması veya kendilerini korumayı öğretilmesiyle ilgili bilgileri paylaşarak başladı. Ebeveynlere çocuklarıyla iyi iletişim kurmasını öneren Tunç, “Çocuklarınızı korkutmadan, hayat alanlarını daraltmadan kendilerini korumayı, bedenlerinin kendilerine ait olduğunu öğretin. Her şeyi sizinle paylaşmaları için iletişim kanalınızı açık tutun, onları dinleyin” dedi.

İLK İŞ 112’Yİ ARAMAK

İlkyardımla hayat kurtarılabildiğini anlatan Tunç, yapılacak ilk işin 112’yi aramak ya da aratmak olduğunu vurguladı. İlkyardımın hem öğrenilmesi hem de uygulanmasının kolay ama fonksiyonu çok büyük olduğunu belirten Tunç, “Özellikle ülkemizde kalp krizinden ölümler birinci sırada. Trafik kazalarına bağlı da o kadar çok yaralanma ve ölüm oluyor ki. Bu sık karşılaşılan acil durumlarda, ilkyardım teknikleriyle pek çok insanı, sevdiklerimizi hayatta tutabiliriz. Herkesin öğrenmesi lazım” dedi. İlk kez böyle bir eğitim alan 58 yaşındaki Rahime Yalçın “O kadar zor değilmiş aslında. Kolay yapılabilir. Çok şey öğrendik. Burada öğrendiklerimi gerekirse yaparım” derken, 56 yaşındaki Naciye Yüksel de, “İlkyardımı televizyon görüyor ama nasıl yapılır bilmiyordum. Bu eğitimden çok memnun kaldık, bayağı bir şeyler kaptık. Gelmemize değdi. Allah korusun başımıza gelmesin ama gelse de gördüğümüzü uygularız. Evdekilere de anlatacağım öğrendiklerimizi” diye konuştu. Eğitimin hem bilinçlendirdiğini hem de kendine güvenini artırdığını söyleyen 43 yaşındaki Cemile Çatan ise “Oğlum iki yıl önce zehirlendiğinde ilk yardıma ihtiyaç duydum. Ne yapacağımı bilmiyordum ama ambulansı beklerken, oğlumu kusturdum. İlkyardım herkese lazım olabilir, bilmek lazım” dedi.

Eğitimin en küçük katılımcısı 12 yaşındaki Resmihan Salcan oldu. Annesiyle eğitime gelen Salcan, bebek maketinin üzerinde kalp masajını öğrendi. Tunç’un anlattıklarını not tutan Salcan, “Önce zor gibi geldi. Ama şimdi bebeklere gerekirse müdahale yapabilirim” dedi.