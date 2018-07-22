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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesude ERŞAN
22.07.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

Köyde ilkyardım eğitimi

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Köyde ilkyardım eğitimi

Tekirdağ’ın 17 köyünde kadınlara, çocukları kaybolmaktan ve istismardan koruma ve ilkyardım eğitimleri veriliyor. Kadınlar, bu eğitimler için tarla ve ev işlerine ara vererek heyecanla katılıyor. ‘Ali Bey’ adını verdikleri simülatör hastaya öğrendikleri ilkyardım manevralarını yapıyorlar. Tekirdağ Belediyesi’nin organize ettiği eğitimleri Arel Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim görevlisi psikolog Dr. Pervin Tunç veriyor. Tunç’un, geçen haftaki Hayrabolu köylerinden Çerkezmüsellim’deki eğitimi de her yaştan kadın ilgiyle izledi.

Dr. Tunç, eğitime çocukların kaybolmaması veya kendilerini korumayı öğretilmesiyle ilgili bilgileri paylaşarak başladı. Ebeveynlere çocuklarıyla iyi iletişim kurmasını öneren Tunç, “Çocuklarınızı korkutmadan, hayat alanlarını daraltmadan kendilerini korumayı, bedenlerinin kendilerine ait olduğunu öğretin. Her şeyi sizinle paylaşmaları için iletişim kanalınızı açık tutun, onları dinleyin” dedi.

Köyde ilkyardım eğitimi

İLK İŞ 112’Yİ ARAMAK

İlkyardımla hayat kurtarılabildiğini anlatan Tunç, yapılacak ilk işin 112’yi aramak ya da aratmak olduğunu vurguladı. İlkyardımın hem öğrenilmesi hem de uygulanmasının kolay ama fonksiyonu çok büyük olduğunu belirten Tunç, “Özellikle ülkemizde kalp krizinden ölümler birinci sırada. Trafik kazalarına bağlı da o kadar çok yaralanma ve ölüm oluyor ki. Bu sık karşılaşılan acil durumlarda, ilkyardım teknikleriyle pek çok insanı, sevdiklerimizi hayatta tutabiliriz. Herkesin öğrenmesi lazım” dedi. İlk kez böyle bir eğitim alan 58 yaşındaki Rahime Yalçın “O kadar zor değilmiş aslında. Kolay yapılabilir. Çok şey öğrendik. Burada öğrendiklerimi gerekirse yaparım” derken, 56 yaşındaki Naciye Yüksel de, “İlkyardımı televizyon görüyor ama nasıl yapılır bilmiyordum. Bu eğitimden çok memnun kaldık, bayağı bir şeyler kaptık. Gelmemize değdi. Allah korusun başımıza gelmesin ama gelse de gördüğümüzü uygularız. Evdekilere de anlatacağım öğrendiklerimizi” diye konuştu. Eğitimin hem bilinçlendirdiğini hem de kendine güvenini artırdığını söyleyen 43 yaşındaki Cemile Çatan ise “Oğlum iki yıl önce zehirlendiğinde ilk yardıma ihtiyaç duydum. Ne yapacağımı bilmiyordum ama ambulansı beklerken, oğlumu kusturdum. İlkyardım herkese lazım olabilir, bilmek lazım” dedi.

Eğitimin en küçük katılımcısı 12 yaşındaki Resmihan Salcan oldu. Annesiyle eğitime gelen Salcan, bebek maketinin üzerinde kalp masajını öğrendi. Tunç’un anlattıklarını not tutan Salcan, “Önce zor gibi geldi. Ama şimdi bebeklere gerekirse müdahale yapabilirim” dedi.

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