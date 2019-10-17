Köşk’te Barış Pınarı çalıştayı
CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında dün Çankaya Köşkü’nde Barış Pınarı Çalıştayı yapıldı.
Çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Çalıştayda Barış Pınarı harekâtının siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile birlikte harekât sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.
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