Koruncuk Vakfı ne zaman kuruldu, sloganı ne?
Koruncuk Vakfı; risk altındaki çocuklara bakım hizmeti vererek onları hayata kazandıran ve bu konuda koruyucu çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşu. Vakıf, toplumu çocuk hakları konusunda bilinçlendirme yönünde faaliyetler de yürütmekte. Peki, Koruncuk Vakfı ne zaman kuruldu, sloganı ne?
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 1979 yılında “korunma ihtiyacındaki çocuklar”ın topluma kazandırılmasını amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kuruldu. Vakıf yaptığı araştırmalar sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da 37 dönüm arazi üzerinde Koruncukköy Bolluca’yı hizmete açtı. 2005 yılında, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na “korunmaya muhtaç çocuklar konusunda” çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince “ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü" verilmiştir.
Korunma ihtiyacında olan çocuk sorununa çareler üretmek, bu sorunun neden olabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunan Koruncuk Vakfı’nın sloganı ise şu: "El verin, hayata tutunsun"
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